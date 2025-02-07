Тото Вольфф о сезонах-2025 и 2026: «Очень интересно посмотреть, как команды расставят свои приоритеты»

Вольфф ждет упорную борьбу в предстоящем сезоне.

Исполнительный директор «Мерседеса » считает, что в этом году сражение за титул может развернуться с участием нескольких команд. И что немаловажным фактором в этом станет выделение ресурсов на подготовку машин 2026, которые будут сконструированы в условиях нового технического регламента.

«Мы поняли, где находятся слабые стороны нашей машины – например, в некоторых аспектах при прохождении поворотов. При этом я должен отметить, что пока никому, ни одной команде так и не удалось разобраться в том, как создать базовую версию машины, которая в итоге будет быстрой на всех типах трасс.

В прошлом сезоне у нас было несколько потрясающих выступлений – в Лас-Вегасе мы сокрушили соперников с первого же круга и это продолжалось до самого конца гонки. Мы хорошо смотрелись в Сильверстоуне, в Спа, а вот в других гонках все шло уже не так здорово.

Думаю, в этом году все может повториться – и борьбу за победу между собой поведут три, четыре, а может и пять команд. И для «Формулы-1» это отличные новости. При этом нужно будет правильно распределять ресурсы, учитывая необходимость подготовки к сезону-2026. Так что будет очень интересно посмотреть, как команды расставят свои приоритеты», – рассказал Вольфф .

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