Карлос Сайнс: «Проект и люди заставили влюбиться и поверить в «Уильямс»

Сайнс объяснил, почему выбрал «Уильямс».

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс ответил на вопрос о своей новой команде.

«Я уже упоминал в некоторых интервью, что для меня была фундаментальное значение имела не краткосрочная перспектива. Поначалу, когда нужно было принять столь важное решение, я погрузился в то, какая команда окажется быстрее в 2025 году, у кого будет больше прижимной силы, кто сможет ускорить машину. Наконец я понял, что решение должно основываться на двух вещах – проекте и людях.

Когда я начал обсуждать детали с Джеймсом [Воулзом], то понял, что он собрал очень сильный проект в «Уильямсе». Он создавал команду с видением, с проектом, вместе с [фондом-владельцем] Dorilton, и это, думаю, вернет команду в группу лидеров. Есть очень сильное руководство и видение.

Это заставило меня сразу же, скажем так, влюбиться в проект, довериться его руководству. И важны люди, но это относится к тому же аспекту.

Помню, когда я уходил из «Макларена», то действительно думал, что там очень хорошие люди, и это команда, которая может выиграть чемпионство в будущем. В прошлом году «Макларен » завоевал титул, и я сказал себе: «Ладно, надо доверять своим инстинктам».

Я знаю, что в «Уильямсе» хороший проект, есть финансирование, есть хорошие люди. В конечном счете именно сочетание этих двух вещей заставили меня по-настоящему поверить в «Уильямс» и присоединиться к вам», – заявил Сайнс в беседе с руководителем команды Джеймсом Воулзом и сотрудниками «Уильямса».

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