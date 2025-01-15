Сайнс начал работу в «Уильямсе» и впервые посетил базу команды
Сайнс приступил к работе в «Уильямсе».
Испанец в рамках первого рабочего дня приехал на базу команды в Гроуве и начал подготовку к сезону с своей командой инженеров.
Гоночным инженером Сайнса в предстоящем сезоне будет Джедо Гаэтан, который в прошлом сезоне работал с Франко Колапинто. Презентация нового болида «Уильямса» пройдет менее чем через месяц – 14 февраля.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autoracer.it
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