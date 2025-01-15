Сайнс начал работу в «Уильямсе» и впервые посетил базу команды

Сайнс приступил к работе в «Уильямсе».

Испанец в рамках первого рабочего дня приехал на базу команды в Гроуве и начал подготовку к сезону с своей командой инженеров.

Гоночным инженером Сайнса в предстоящем сезоне будет Джедо Гаэтан, который в прошлом сезоне работал с Франко Колапинто. Презентация нового болида «Уильямса » пройдет менее чем через месяц – 14 февраля.

Монтойя допустил, что Ферстаппен заблокировал переход Сайнса в «Ред Булл»: «Дело не в страхе, а в интеллекте. Зачем осложнять себе жизнь?»