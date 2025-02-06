Оливер Оукс: «У «Альпин» нет плана на 100 гонок, как раньше»

«Альпин» отказалась от плана на 100 Гран-при.

Руководитель «Альпин» Оливер Оукс сообщил, что команда больше не нацелена на жесткие дедлайны.

В 2021 году Лоран Росси, занимавший пост исполнительного директора, поставил перед коллективом задачу пробиться в группу лидеров за 100 гонок. В 2023-м Росси заявил, что, возможно, потребуются 120 этапов.

«Все спрашивают, чувствую ли я давление. А я действительно смотрю на ситуацию иначе.

Нет грандиозного плана. Нет ничего, о чем говорили раньше, 100 гонок и все такое. Мы просто должны становиться лучше. Мы должны быть командой, которой хорошо руководят. И, полагаю, надо просто сосредоточиться на себе.

Даже с учетом всего этого шума вокруг силовой установки, разговоров о продаже и прочей ерунды, думаю, люди уже увидели, что нас это больше не беспокоит. Мы просто будем продолжать работу», – заявил Оукс.

Исполнительный директор «Альпин» о плане на 100 Гран-при: «Потребуются 120 гонок, возможно»

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