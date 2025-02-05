Джейми Чедуик выступит на тестах новичков «Формулы Е» за «Ягуар»
Чедуик проведет тесты в «Формуле Е».
Британская гонщица ранее уже принимала участие в женских тестах «Формулы Е» и показала второе время дня.
Тесты пройдут в рамках первой практики перед этапом в Саудовской Аравии.
В предстоящем сезоне Чедуик будет периодически выступать в качестве приглашенного эксперта на трансляциях «Формулы Е». Выступать же британца будет в гонках спорткаров – Европейской серии «Ле-Ман».
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsportweek
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