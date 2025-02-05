«Астон Мартин» покажет свой новый болид 23 февраля

«Астон Мартин» покажет болид 2025 года в конце февраля.

Согласно заявлению команды, формальная презентация болида AMR25 запланирована на 23 февраля в Бахрейне. На следующий день команда там же проведет обкатку болида – в рамках съемочного дня.

Предсезонные тесты пройдут в Бахрейне 26-28 февраля, сезон стартует на Гран-при Австралии 14-16 марта. Выступать за «Астон Мартин » в новом сезоне будут Фернандо Алонсо и Ланс Стролл .

График презентаций болидов и ливрей на сезон-2025 «Ф-1»