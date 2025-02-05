MotoGP. Мартин пропустит остаток тестов в Малайзии – чемпион 2025 года получил несколько переломов в аварии

Мартин получил несколько переломов в аварии на тестах MotoGP.

Как сообщалось ранее, пилот «Априлии» попал в тяжелую аварию по ходу первого дня тестов в Малайзии, упав с мотоцикла, и после первичного обследования в медицинском центре на автодроме был доставлен в ближайшую больницу.

По результатам углубленного обследования выяснилось, что Мартин получил закрытый перелом пястной кости на правой руке, а также закрытые переломы третьей, четвертой и пятой плюсневых костей левой стопы.

MotoGP. Чемпион 2024 года Хорхе Мартин попал в тяжелую аварию на тестах