Эдриан Ньюи о проблеме ограничения бюджетов команд: «Формула-1» перестала быть самой высокооплачиваемой индустрией»

Ньюи рассказал о неожиданном побочном эффекте ограничения бюджетов команд «Ф-1».

Управляющий технический директор «Астон Мартин » отметил, что команды «Формулы-1» в последнее время столкнулись с проблемой оттока лучших специалистов. Которые получают более выгодные предложения от технологических компаний, не связанных с «Ф-1».

Команды же не могут предложить им сопоставимые финансовые условия из-за действующего в «Формуле-1» ограничения бюджетов.

«У ограничения бюджетов команд есть некоторые досадные негативные последствия. Безусловно, способ контролировать расходы необходим, или же возможность ограничивать вероятную выгоду от увеличения расходов. Чтобы «Формула-1» не превратилась в гонку вооружений, где побеждать будет команда с самым большим бюджетом.

Но все это привело к тому, что «Формула-1» перестала быть самой высокооплачиваемой индустрией. Например, в прошлом в «Ред Булл » мы теряли инженеров в основном потому, что их переманивали другие команды. А теперь мы теряем людей, потому что они уходят в технологические компании – просто потому, что там им платят больше денег.

Мы также начали терять инженеров в пользу других серий (в частности WEC). Просто потому, что «Формула-1 » перестала быть гоночной индустрией с лучшими зарплатами в автоспорте. Так что да, скажем так, у ограничения бюджетов команд оказалось несколько неожиданных побочных эффектов», – рассказал Ньюи .

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