Кристиан Хорнер: «Уверен, «Хонда» построит конкурентоспособный двигатель к 2026 году»
Руководитель «Ред Булл» высказался о том, как идет подготовка к сезону-2026, когда в «Формуле-1» изменится технический регламент.
В контексте подготовки наиболее сложной считается задача по разработке нового двигателя. Так, в руководстве «Хонды» на днях признали, что процесс разработки идет не так гладко, как хотелось бы.
В связи с этим Хорнера спросили, как он оценивает слова босса «Хонды» и как идут дела у «Ред Булл».
«Это серьезный вызов. То есть, они ведь сначала распустили свой проект, а потом запустили его снова. Вполне вероятно, что в процессе этих перемен они могли потерять какое-то время. Хотя «Хонда» – очень хорошая компания, со способными и талантливыми инженерами. Уверен, что они построят конкурентоспособный двигатель к 2026 году.
Что касается нашего проекта – ну, всегда хочется получить больше времени для работы. Ведь для нас это был очень серьезный вызов – разработка и производство собственного двигателя с нуля. Но дела у нас идут хорошо.
Конечно, никогда не знаешь, что в это время делают конкуренты, и это в любом случае серьезный вызов. Но я думаю, что это решение (создать собственное моторное подразделение вместе с «Фордом») для «Ред Булл» было правильным», – рассказал Хорнер.
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