Джордж Расселл: «Опыт Боттаса будет иметь для «Мерседеса» колоссальное значение»

Расселл рад возвращению Боттаса в «Мерседес».

Британец отметил, что работа Боттаса резервным пилотом может сильно помочь «Мерседесу », в том числе учитывая опыт Валттери в использовании двигателя «Феррари» во времена выступлений за «Заубер».

«Его опыт будет иметь для команды колоссальное значение. Это очень здорово, что на симуляторе будет работать с таким гоночным опытом и такими знаниями, и который при этом отлично знает вашу команду.

Ключевую роль может сыграть и его опыт выступлений за «Заубер» в последние годы – ведь там у него был опыт работы с двигателем «Феррари». Потому что вы всегда должны быть открыты для перемен, стараться изучать то, что делают другие команда, а у Валттери в этом смысле за плечами и правда богатый опыт», – рассказал Расселл .

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