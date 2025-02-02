Джордж Расселл: «Опыт Боттаса будет иметь для «Мерседеса» колоссальное значение»
Британец отметил, что работа Боттаса резервным пилотом может сильно помочь «Мерседесу», в том числе учитывая опыт Валттери в использовании двигателя «Феррари» во времена выступлений за «Заубер».
«Его опыт будет иметь для команды колоссальное значение. Это очень здорово, что на симуляторе будет работать с таким гоночным опытом и такими знаниями, и который при этом отлично знает вашу команду.
Ключевую роль может сыграть и его опыт выступлений за «Заубер» в последние годы – ведь там у него был опыт работы с двигателем «Феррари». Потому что вы всегда должны быть открыты для перемен, стараться изучать то, что делают другие команда, а у Валттери в этом смысле за плечами и правда богатый опыт», – рассказал Расселл.
Последнее испытание Хэмилтона: доказать, что он в «Феррари» не ради рекламы
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий