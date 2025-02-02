Гоночным инженером Лоусона в «Ред Булл» будет Ричард Вуд

Лоусон в «Ред Булл» будет работать с новым гоночным инженером.

В прошлом сезоне Лиам Лоусон , выступая за «Рейсинг Буллз», работал с Пьером Хэмлиным. Однако специалист не перешел в «Ред Булл » вслед за Лоусоном, оставшись в прежней команде.

В «Ред Булл» же гоночным инженером Лоусона будет Ричард Вуд.

Вуд работает в «Ред Булл» с 2012 года, в прошлом сезоне он был инженером по производительности у Серхио Переса . Прежний гоночный инженер Переса Хью Берд с нового сезона получит постоянную должность на базе команды в Милтон-Кейнсе.

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