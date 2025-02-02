Фредерик Вассер: «Если все сделаем правильно, у «Феррари» будет шанс выиграть титул»

Вассер оценил шансы «Феррари» в борьбе за титул.

Руководитель Скудерии отметил, что в предстоящем сезоне очень многое решится в начале – и будет зависеть от того, насколько удачной получится изначальная конструкция болидов команд.

Вассер уверен, что с учетом сложности подготовки новой машины к сезону-2026, многие команды очень рано свернут работу над улучшением машин этого года.

«Всем нужно рисковать. Если ты этого не делаешь – ты мертв. Разработка новой машины – это всегда сложный процесс, а в этом году он будет еще сложнее, потому что сезон-2025 не будет похож на другие.

Уже очень скоро нам нужно начинать работу над болидом 2026 года, и по этой причине важно, чтобы машина этого года оказалась конкурентоспособной уже на предсезонных тестах в Бахрейне. Поскольку процесс работы над развитием болида этого года будет остановлен довольно рано, у тех, кто окажется позади на старте сезона, будет меньше шансов затем отыграться.

Думаю, что мы хорошо прогрессируем – и как команда в целом, и на техническом уровне. Мы движемся в правильном направлении, но конкуренция в этом сезоне будет очень высока. У «Макларена» все хорошо, «Ред Булл» и «Мерседес» сделают все, чтобы вернуться на вершину. Так что мы ожидаем борьбу с участием как минимум четырех команд. Будет тяжело. Но если мы все сделаем правильно, у «Феррари» будет шанс выиграть титул», – рассказал Вассер .

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