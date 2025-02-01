Пато О’Уорд о непопадании в «Ф-1»: «Политический вопрос. Мне не дали суперлицензию, потому что я бы отобрал место у француза»
Гонщик «Индикара» Пато О’Уорд поделился мыслями о причинах, которые не позволили ему стать пилотом «Торо Россо».
«На самом деле Гельмут Марко меня подписал. Я заключил контракт «Формулы-1» и должен был занять место в «Торо Россо» в конце 2019 года.
В конце того года Чарли Уайтинг, который возглавлял ФИА, умер – человек, который уже одобрил мою суперлицензию (спортивный директор «Ф-1» скончался в марте 2019 года – Спортс’’). [Но] мне не хотели давать лицензию, потому что я бы отобрал место у француза. Это политический вопрос», – сообщил мексиканец в подкасте Creativo.
Пато, вероятно, говорил о Пьере Гасли, который был пилотом «Торо Россо» во второй половине сезона-2019.
По словам О’Уорда, проблема с получением суперлицензии возникла из-за разногласий по поводу младшей серии «Индикара» – Indy Lights (ныне Indy NXT):
«У меня хватало баллов, но они не хотели учитывать очки за Indy Lights из-за количества болидов. Мне не дали эти баллы, после чего я был вынужден порвать с «Ред Булл». Меня не могли использовать.
Однако я должен был стать гонщиком. [Контракт был подписан], когда Гасли выступал с Максом Ферстаппеном в «Ред Булл».
Базовая зарплата Ферстаппена – $65 млн в 2025 году, Хэмилтона – 60, Леклера – 34 (RN365)
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