MotoGP. «Хонда» представила байк-2025 и нового титульного спонсора
«Хонда» показала мотоцикл на сезон-2025 MotoGP.
Компания Castrol стала титульным спонсором команды «Хонда». Ранее японский коллектив 30 лет сотрудничал с Repsol.
Защищать цвета худшей команды 2024 года продолжат Лука Марини и Хоан Мир.
Составы всех команд MotoGP на сезон-2025
MotoGP. «Дукати» представила ливрею мотоцикла на сезон-2025
Опубликовал: Михаил Ширяев
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