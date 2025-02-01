  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Гюнтер Штайнер: «Ферстаппен должен согласиться на миллиард фунтов, даже если будет финишировать последним в «Астон Мартин»
2

Гюнтер Штайнер: «Ферстаппен должен согласиться на миллиард фунтов, даже если будет финишировать последним в «Астон Мартин»

Штайнер считает, что Ферстаппену стоит принять миллиард в «Астон Мартин».

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал слухи о том, что «Астон Мартин» предлагает лидеру «Ред Булл» Максу Ферстаппену миллиард фунтов.

Эксперт считает, что сделка стала бы выгодной для чемпиона, хотя сомневается в конкретной сумме.

«Миллиард – большое число. Даже если Макс будет финишировать последним, он должен согласиться на миллиард.

Некоторые [команды] не могут его себе позволить. Разумеется, «Астон Мартин» может.

Миллиард. Это высокая планка, потому что такая сумма станет рекордом, который никогда не будет побит. Звучит немного выдумано, но, уверен, «Астон Мартин» заплатит хорошие деньги за переход», – заявил итальянец.

Штайнер предположил, что Фернандо Алонсо и Ланс Стролл останутся в составе «Астон Мартин» как минимум в 2026 году:

«Не думаю, что Фернандо уйдет, и не думаю, что заменят Ланса. Возможно, речь о сезоне-2027. Но, опять же, у Макса нет никаких гарантий, что «Астон Мартин» будет хорош».

Гюнтер ответил на вопрос о потенциальном увольнении Ланса своим отцом, владельцем команды Лоренсом Строллом, который осознает, что сын не станет чемпионом «Формулы-1»:

«Лоренс точно не тупой. Считайте его каким угодно человеком, но не тупым.

Но кровные узы – самые прочные».

Лоренс Стролл предложит Ферстаппену перейти в «Астон Мартин» – Макс может заработать до £1 млрд (Daily Mail)

В «Астон Мартин» опровергли информацию о предложении Ферстаппену

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
logoМакс Ферстаппен
logoФернандо Алонсо
возможные переходы
logoФормула-1
logoАстон Мартин
logoГюнтер Штайнер
logoРед Булл
logoХаас
logoЛанс Стролл
Лоренс Стролл
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
MotoGP. Валентино Росси: «Баньяе нельзя попадать в ловушки Маркеса»
2 минуты назад
Джеки Стюарт: «Не стал бы сбрасывать Хэмилтона со счетов. Хотя я удивился, когда он решился на этот переход»
237 минут назад
Аяо Комацу: «Ситуация Мазепина и Мика Шумахера – не пример для «Хааса». Мы не вернемся в 2021-й»
52 минуты назад
Эдриан Ньюи о проблеме ограничения бюджетов команд: «Формула-1» перестала быть самой высокооплачиваемой индустрией»
3сегодня, 12:26
Хуан-Пабло Монтойя о штрафах за мат: «Я понимаю, у «Формулы-1» есть юная аудитория, но всему есть предел»
1сегодня, 11:44
Кристиан Хорнер: «Уверен, «Хонда» построит конкурентоспособный двигатель к 2026 году»
1сегодня, 11:20
Шарль Леклер о гонщике-ориентире: «Райкконен. Мне нравилась его простота, отсутствие барьеров – он был собой»
5сегодня, 10:56
Карун Чандок: «Будет ли Хэмилтон таким же быстрым в квалификациях, как Леклер? Наверное, нет. Способен ли Льюис на 8-й титул? Да»
1сегодня, 10:33
Команды «Ф-1» опасаются возвращения галопирования из-за директивы ФИА по гибким крыльям (AutoRacer)
1сегодня, 09:51
Роб Маршалл: «За «Макларен» болеют из-за Сенны, Проста и Хаккинена, для «Ред Булл» и «Мерседеса» история не так важна»
8сегодня, 09:18
Ко всем новостям
Последние новости
Болид «Мерседеса» W196 R продали на аукционе за рекордную сумму – $53 млн
1вчера, 16:12Фото
Баха «Россия – Северный Лес» пройдет с 7 по 9 февраля в Санкт-Петербурге с участием мотоциклов на шипах, «кибиток» и внедорожников
29 января, 15:45Фото
Дамир Идиятулин стал абсолютным победителем Зимнего кубка РДС по дрифту
27 января, 14:02Фото
Стример Melharucos о запрете материться гонщикам «Ф-1»: «Когда там уже выборы нового президента ФИА? Этот уже задушил всех»
123 января, 15:50Игры
Зимний Кубок РДС по дрифту пройдет 24 и 25 января на территории Центра технических видов спорта «Москва»
221 января, 10:50Фото
Баха «Россия – Северный Лес» пройдет на автодроме «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге с 7 по 9 февраля
15 января, 09:40Фото
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона 2025 года. Зрителей ждут 16 соревнований в восьми городах страны
317 декабря 2024, 09:50Фото
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
33 декабря 2024, 06:10
Где смотреть Гран-при Катара-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
125 ноября 2024, 07:30
Эстебан Окон представил новый шлем, посвященный Капитану Америка
120 ноября 2024, 07:38Кино
Рекомендуем