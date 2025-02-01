Гюнтер Штайнер: «Ферстаппен должен согласиться на миллиард фунтов, даже если будет финишировать последним в «Астон Мартин»

Штайнер считает, что Ферстаппену стоит принять миллиард в «Астон Мартин».

Бывший руководитель «Хааса » Гюнтер Штайнер прокомментировал слухи о том, что «Астон Мартин» предлагает лидеру «Ред Булл » Максу Ферстаппену миллиард фунтов.

Эксперт считает, что сделка стала бы выгодной для чемпиона, хотя сомневается в конкретной сумме.

«Миллиард – большое число. Даже если Макс будет финишировать последним, он должен согласиться на миллиард.

Некоторые [команды] не могут его себе позволить. Разумеется, «Астон Мартин» может.

Миллиард. Это высокая планка, потому что такая сумма станет рекордом, который никогда не будет побит. Звучит немного выдумано, но, уверен, «Астон Мартин» заплатит хорошие деньги за переход», – заявил итальянец.

Штайнер предположил, что Фернандо Алонсо и Ланс Стролл останутся в составе «Астон Мартин» как минимум в 2026 году:

«Не думаю, что Фернандо уйдет, и не думаю, что заменят Ланса. Возможно, речь о сезоне-2027. Но, опять же, у Макса нет никаких гарантий, что «Астон Мартин» будет хорош».

Гюнтер ответил на вопрос о потенциальном увольнении Ланса своим отцом, владельцем команды Лоренсом Строллом, который осознает, что сын не станет чемпионом «Формулы-1»:

«Лоренс точно не тупой. Считайте его каким угодно человеком, но не тупым.

Но кровные узы – самые прочные».

Лоренс Стролл предложит Ферстаппену перейти в «Астон Мартин» – Макс может заработать до £1 млрд (Daily Mail)

В «Астон Мартин» опровергли информацию о предложении Ферстаппену