Первые тесты «Макларена» шин «Пирелли» 2026 прошли при отрицательной температуре
Первые тесты шин «Пирелли» 2026 года, которые итальянская компания проводит для разработки новых составов, были запланированы на 29 и 30 февраля. Местом проведения была выбрана французская трасса «Поль Рикар».
По ходу первого дня тестов Оскар Пиастри, работавший за рулем «Макларена», столкнулся с проблемами из-за погодных условий. На некоторых участках трассы были зафиксирована температура в -2 градуса по Цельсию. В таких условиях промежуточные и дождевые шины, которые и планировалось тестировать, не могли работать корректно.
Работу «Макларен» и «Пирелли» смогли возобновить только во второй половине дня, после незначительного потепления. Несмотря на трудности, итоговую программу удалось выполнить в полном объеме, а Оскар Пиастри проехал 120 кругов за рулем доработанного под новые шины болида 2023 года.
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