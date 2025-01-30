Первые тесты «Макларена» шин «Пирелли» 2026 прошли при отрицательной температуре

Шинные тесты «Пирелли» пришлось проводить при отрицательной температуре.

Первые тесты шин «Пирелли» 2026 года, которые итальянская компания проводит для разработки новых составов, были запланированы на 29 и 30 февраля. Местом проведения была выбрана французская трасса «Поль Рикар ».

По ходу первого дня тестов Оскар Пиастри, работавший за рулем «Макларена », столкнулся с проблемами из-за погодных условий. На некоторых участках трассы были зафиксирована температура в -2 градуса по Цельсию. В таких условиях промежуточные и дождевые шины, которые и планировалось тестировать, не могли работать корректно.

Работу «Макларен» и «Пирелли » смогли возобновить только во второй половине дня, после незначительного потепления. Несмотря на трудности, итоговую программу удалось выполнить в полном объеме, а Оскар Пиастри проехал 120 кругов за рулем доработанного под новые шины болида 2023 года.

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