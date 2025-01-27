Карлос Сайнс-старший об уходе сына из «Феррари»: «Хэмилтон сам создал эту возможность – именно он обратился в «Феррари»

Хэмилтон сам предложил «Феррари» сотрудничество – заявил Сайнс-старший.

Двукратный чемпион мира по ралли и отец Карлоса Сайнса рассказал, что инициатором сделки по переходу Льюиса Хэмилтона в «Феррари» был сам британец. И что инициатива исходила именно от него, а не от команды.

«Я бы не стал заявлять о том, что в данной ситуации Скудерия плохо себя повела. Просто случился так называемый «идеальный шторм».

В «Феррари» были довольны Карлосом, но потом у них появилась возможность пригласить Хэмилтона, потому что Льюис сам создал эту возможность. Именно он обратился в «Феррари» с предложением, что и привело к возникновению этих обстоятельств.

Возможно, все это могло бы пройти четче, более открыто. Но тогда информация бы просочилась в прессу раньше времени, а этого в «Феррари» очень не хотелось.

Но затем в «Феррари» повели себя фантастически, сделав очень красивый жест – возможно, «Феррари» ни с одним своим гонщиком еще так не прощалась. Они подарили Карлосу его болид, и пригласили меня вместе с ним во Фьорано, чтобы мы могли провести заезды за рулем болидов «Формулы-1», – рассказал Сайнс-старший .

Подарки Сайнсу от «Феррари»: гиперкар, победный болид «Ф-1» и тесты с отцом. Прощание на $15 млн!