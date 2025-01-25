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Гюнтер Штайнер: «Фаворитом сезона считаю «Макларен». Дальше «Феррари»

Штайнер оценил расстановку сил перед началом сезона-2025.

Бывший руководитель «Хааса», который теперь работает экспертом на телевидении, назвал «Макларен» главным фаворитом в борьбе за победу в личном зачете и в Кубке конструкторов.

По мнению Штайнера, борьбу «Макларену» точно навяжет «Феррари», в то время как шансы «Ред Булл» и «Мерседеса» оцениваются чуть ниже.

«Мой фаворит с точки зрения скорости машины – думаю, что «Макларен». В прошлом году они были очень хороши. И заслужили прошлогодний успех. А сейчас, когда у них было время на то, чтобы перегруппироваться и лучше подготовиться, они должны стать еще сильнее.

У них очень хороший состав пилотов, сразу с двумя сильными гонщиками. Прошлогодние успехи придали им уверенности в себе, что тоже поможет. Так что мой фаворит – «Макларен». Но просто им точно не будет. Если они будут допускать ошибки и демонстрировать нерешительность, то (в борьбе в личном зачете) все закончится как в прошлом году. Им нужно больше верить в себя и в свои силы.

В отношении «Феррари» вы никогда не можете знать заранее, насколько хороша будет их машина. Это всегда самый главный вопрос. Хотя я считаю, что в прошлом году они встали на правильный путь, особенно это проявилось в концовке сезона. Они хорошо прогрессировали в разработке болида, делали правильные шаги.

Они смотрелись очень уверенно и организованно, а теперь у «Феррари» есть еще и Льюис Хэмилтон…Это всех взбодрило. Очевидно, что Фред Вассер хочет выиграть чемпионат, того же хочет и Льюис. Так что да, я думаю, они тоже будут хороши.

У «Мерседеса» в прошлом году было несколько очень хороших гонок. Но было и несколько действительно плохих дней. Более того, я бы, конечно, не назвал их состав пилотов слабейшим (в группе лидеров), но не до конца ясно, чего именно ждать. Безусловно, Кими Антонелли заслужил свой шанс, но с другой стороны – ему 18 лет, он никогда не выступал в «Формуле-1», а на счету у него лишь участие в пятничных практиках.

У «Ред Булл» Лиам Лоусон тоже имеет статус новичка. Да, он провел несколько гонок в прошлом году, у него были выступления в сезоне-2023. Но он все равно остается новичком. Но да, у «Ред Булл» есть Макс Ферстаппен. Который, на мой взгляд, по таланту является сейчас лучшим пилотом «Формулы-1».

Однако по силе второго пилота «Ред Булл» заметно уступает и «Макларену», и «Феррари». Здесь они слабее. И в отношении «Ред Булл» нужно посмотреть, смогут ли они вновь выйти на правильный путь.

Так что фаворитом сезона я считаю «Макларен». Дальше «Феррари». И уже за ними остальные», – рассказал Штайнер.

Над чем должны поработать команды «Ф-1» для рывка в 2025-м? Кстати, два болида уже готовы

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
logoФормула-1
logoФеррари
logoМакларен
logoМерседес
logoЛиам Лоусон
logoЛьюис Хэмилтон
logoАндреа Кими Антонелли
logoРед Булл
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