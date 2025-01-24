Лоусон начал работу в «Ред Булл» и прошел процедуру подгонки сиденья

Лоусон приступил к работе в «Ред Булл».

Новозеландский гонщик, который в прошлом году провел половину сезона с «Рейсинг Буллз », готовится к своему первому полноценному чемпионату – уже в составе «Ред Булл», где он будет напарником Макса Ферстаппена .

«Было здорово снова увидеть всех ребят, команду. Для меня это не новая команда, ведь я уже несколько лет провел в системе «Ред Булл» в качестве юниора, а потом и резервного пилота. Так что да, было здорово вновь увидеться с ребятами, с которыми я работал уже несколько лет. Но уже будучи основным пилотом «Ред Булл ». И сегодня я прошел процедуру подгонки сиденья», – рассказал Лоусон .

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