Лоусон начал работу в «Ред Булл» и прошел процедуру подгонки сиденья
Лоусон приступил к работе в «Ред Булл».
Новозеландский гонщик, который в прошлом году провел половину сезона с «Рейсинг Буллз», готовится к своему первому полноценному чемпионату – уже в составе «Ред Булл», где он будет напарником Макса Ферстаппена.
«Было здорово снова увидеть всех ребят, команду. Для меня это не новая команда, ведь я уже несколько лет провел в системе «Ред Булл» в качестве юниора, а потом и резервного пилота. Так что да, было здорово вновь увидеться с ребятами, с которыми я работал уже несколько лет. Но уже будучи основным пилотом «Ред Булл». И сегодня я прошел процедуру подгонки сиденья», – рассказал Лоусон.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: F1i.com
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