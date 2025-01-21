Магнуссен будет тест-пилотом «Хааса» в сезоне-2025

Магнуссен остался в «Хаасе» в качестве тест-пилота.

Бывший пилот «Формулы-1» в этом году будет выступать за «БМВ» в гонках на выносливость – сериях IMSA и WEC .

В «Хаасе » же Магнуссен в основном будет работать на базе в Бэнбури и сосредоточится на проведении частных тестов за рулем болида двухлетней давности, чтобы собирать данные для Эстебана Окона и Оливера Бермэна.

Также Магнуссен будет работать на симуляторе «Тойоты», который использует «Хаас».

При этом сообщается, что Магнуссен может взять на себя роль резервного (и запасного) пилота «Хааса» на нескольких Гран-при, которые не пересекаются с его расписанием в гонках на выносливость. Однако по данному пункту стороны пока не достигли полного согласия.

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