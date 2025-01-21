Магнуссен будет тест-пилотом «Хааса» в сезоне-2025
Магнуссен остался в «Хаасе» в качестве тест-пилота.
Бывший пилот «Формулы-1» в этом году будет выступать за «БМВ» в гонках на выносливость – сериях IMSA и WEC.
В «Хаасе» же Магнуссен в основном будет работать на базе в Бэнбури и сосредоточится на проведении частных тестов за рулем болида двухлетней давности, чтобы собирать данные для Эстебана Окона и Оливера Бермэна.
Также Магнуссен будет работать на симуляторе «Тойоты», который использует «Хаас».
При этом сообщается, что Магнуссен может взять на себя роль резервного (и запасного) пилота «Хааса» на нескольких Гран-при, которые не пересекаются с его расписанием в гонках на выносливость. Однако по данному пункту стороны пока не достигли полного согласия.
Мазепин и Сироткин – среди худших пилотов «Ф-1» в 2000-х: у каждого сезона – свой герой
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем