Принадлежащая Норрису «Феррари» F40 попала в аварию

«Феррари» F40 Норриса попала в ДТП.

По сообщениям местной прессы, инцидент произошел 19 января в Монте-Карло. Автомобиль, принадлежащий Норрису (регистрационные номера совпадают с автомобилем, который Норрис приобрел в прошлом году за 1,5 млн евро), занесло на дороге, что привело к столкновению с барьерами. Инцидент был запечатлен проезжавшими мимо людьми.

При этом отмечается, что сам Норрис не мог быть за рулем F40 во время инцидента, поскольку в тот момент еще находился на отдыхе в Дубае.

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