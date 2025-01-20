Принадлежащая Норрису «Феррари» F40 попала в аварию
«Феррари» F40 Норриса попала в ДТП.
По сообщениям местной прессы, инцидент произошел 19 января в Монте-Карло. Автомобиль, принадлежащий Норрису (регистрационные номера совпадают с автомобилем, который Норрис приобрел в прошлом году за 1,5 млн евро), занесло на дороге, что привело к столкновению с барьерами. Инцидент был запечатлен проезжавшими мимо людьми.
При этом отмечается, что сам Норрис не мог быть за рулем F40 во время инцидента, поскольку в тот момент еще находился на отдыхе в Дубае.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Corrierre dello Sport
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