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Принадлежащая Норрису «Феррари» F40 попала в аварию

«Феррари» F40 Норриса попала в ДТП.

По сообщениям местной прессы, инцидент произошел 19 января в Монте-Карло. Автомобиль, принадлежащий Норрису (регистрационные номера совпадают с автомобилем, который Норрис приобрел в прошлом году за 1,5 млн евро), занесло на дороге, что привело к столкновению с барьерами. Инцидент был запечатлен проезжавшими мимо людьми.

При этом отмечается, что сам Норрис не мог быть за рулем F40 во время инцидента, поскольку в тот момент еще находился на отдыхе в Дубае.

«Ф-1» в 2024-м – бесконечный триллер! Трансферы суперзвезд, скандалы, внезапные прорывы

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Corrierre dello Sport
logoЛандо Норрис
logoФормула-1
logoФеррари
logoМакларен
происшествия
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