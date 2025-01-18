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Гельмут Марко: «Лоусону нужно внести свой вклад в работу «Ред Булл», не беспокоясь о том, как идут дела у лидера команды»

Марко высказался о перспективах Лоусона и Цуноды.

Куратор молодежной программы и советник «Ред Булл» Гельмут Марко рассказал, чего ожидает от Лиама Лоусона, который в сезоне-2025 будет напарником Макса Ферстаппена.

«Лиам Лоусон очень молод, обладает очень хорошей психологической стабильностью и является быстрым гонщиком. Думаю, что у него может все получиться в «Ред Булл».

Понятно, что в команде есть безоговорочный лидер в лице Макса Ферстаппена, так что Лоусону предстоит подумать, как он сможет действовать в лучших интересах команды, при этом не беспокоясь о том, как идут дела у лидера «Ред Булл». Он просто должен будет внести свой вклад в работу команды.

Что касается Юки Цуноды, то он очень хороший гонщик, который всегда выкладывается на трасе. Однако его гоночные умения и его стабильность и эффективность не всегда соответствуют друг другу. Сейчас он получит справедливый шанс в роли безоговорочного лидера «Рейсинг Буллз», где также рассчитывают на талантливого новичка Изака Аджара. Его я считаю достаточно интересным новичком, учитывая те положительные качества, которые он продемонстрировал в «Формуле-2», – рассказал Марко.

«Ф-1» в 2024-м – бесконечный триллер! Трансферы суперзвезд, скандалы, внезапные прорывы

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoИзак Аджар
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
logoРед Булл
logoЛиам Лоусон
logoЮки Цунода
logoРейсинг Буллз
logoГельмут Марко
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