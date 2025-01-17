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Дэвид Култхард о потенциале шести новичков «Формулы-1»: «Либо у тебя есть скорость, либо ее нет»

Култхард оценил перспективы новичков «Формулы-1».

Бывший пилот «Ф-1» высказался о том, чего можно ожидать от новых гонщиков, пришедших в чемпионат. В этом году свой первый полноценный сезон в «Формуле-1» проведут сразу шестеро гонщиков: Джек Дуэн, Габриэл Бортолето, Оливер Бермэн, Андреа Кими Антонелли, Лиам Лоусон и Изак Аджар.

На счету Бортолето, Антонелли и Аджара пока нет ни одного Гран-при, в то время как остальные успели дебютировать в «Ф-1» в прошлом сезоне.

«Если не привлекать гонщиков еще в молодом возрасте – как это было с Максом Ферстаппеном в 17 лет, – и в итоге не стремится к тому, чтобы в пелотоне было много ребят в возрасте примерно 20 лет, вы не будете помогать «Формуле-1» двигаться вперед. Так что лично я считаю, что это (приход такого количества новичков) хорошо.

Наиболее сложным вызовом для них будет, разумеется, отсутствие опыта – нельзя прицепить старую, мудрую голову на молодые плечи. Так что на самом деле у меня есть довольно простая теория – либо у тебя есть скорость, либо нет. Посмотрите на Ферстаппена, Хэмилтона, Сенну, на любого выдающегося гонщика – они демонстрировали умопомрачительную скорость сразу, как только приходили в «Формулу-1».

Они не проигрывали своим более опытным напарника по секунде на круге и не пробивались вперед только за счет упорного труда. У них сразу была скорость. Вот что, на мой взгляд, отделяет выдающихся гонщиков от просто хороших пилотов «Формулы-1».

И скоро мы узнаем, у кого из новичков есть потенциал, чтобы демонстрировать хорошие времена на круге. Хотя это не значит, что у них обязательно будет все необходимое. Потому что сильное время прохождения круга – это одно. Но вот умение сильно проводить весь Гран-при – это уже совсем другое. Так что да, ребят ждет интересный сезон. И они должны давать результат. Люди всегда будут говорить, что это их первый сезон и все такое, но фактор их скорости точно не стоит упускать из виду», – рассказал Култхард.

Худшие гонщики в современной истории «Ф-1»: Мазепин в окружении великих

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
logoГабриэл Бортолето
logoАндреа Кими Антонелли
logoЛиам Лоусон
logoИзак Аджар
logoОливер Бермэн
logoФормула-1
logoДжек Дуэн
logoДэвид Култхард
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