Фернандо Алонсо о «Кадиллаке»: «Желаю им удачи. Создавать новую команду всегда непросто»

Алонсо высказался о приходе «Кадиллака» в «Формулу-1».

Пилот «Астон Мартин » отметил, что положительно относится к появлению 11-й команды в чемпионате и желает «Кадиллаку» удачи.

Заявка «Кадиллака» была одобрена в прошлом году. Команда, созданная на изначальной заявке «Андретти», начнет выступать в «Формуле-1» с сезона-2026.

«Если говорить о персонале команды, то у них есть пара специалистов, с которыми я работал еще во времена выступлений за «Рено». И такие специалисты внесут очень весомый вклад в развитие проекта сейчас, когда он еще находится в самом начале. Ведь у них огромный опыт работы в «Формуле-1» и в гонках в целом.

Я желаю им удачи. Создавать новую команду всегда непросто, но я думаю, что они хорошо подготовятся, они нанимают правильных людей.

Что касается ситуации в целом – 11 команд, 22 машины в пелотоне. И это же не первый случай в истории «Ф-1», когда на старте будет 22 машины. В любом случае, если в «Формуле-1» пришли к выводу что так будет лучше для всех, значит это в общих интересах», – рассказал Алонсо .

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