Жак Вильнев: «Все говорит о том, что сезон-2025 – последний для Цуноды в системе «Ред Булл»

Вильнев предрекает уход Цуноды из чемпионата.

Чемпион «Формулы-1» 1997 года считает, что японский гонщик, учитывая грядущее прекращение сотрудничества «Ред Булл» и «Хонды», очень скоро потеряет свое место в «Рейсинг Буллз » и системе «Ред Булл» в целом. И без существенной финансовой поддержки со стороны «Хонды» ему будет трудно найти место в другой команде.

«Цунода может стать первым гонщиком (среди действующих участников), который покинет чемпионат. Он остается (в системе «Ред Булл ») только из-за «Хонды». Но в какой-то момент их сотрудничество закончится.

Все говорит о том, что сезон-2025 – последний для Цуноды в системе «Ред Булл». И я не вижу причин, по которым какая-то другая команда захотела бы его подписать – разве что при условии солидных вложений со стороны «Хонды», – рассказал Вильнев .

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