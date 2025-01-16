Жак Вильнев: «Все говорит о том, что сезон-2025 – последний для Цуноды в системе «Ред Булл»
Чемпион «Формулы-1» 1997 года считает, что японский гонщик, учитывая грядущее прекращение сотрудничества «Ред Булл» и «Хонды», очень скоро потеряет свое место в «Рейсинг Буллз» и системе «Ред Булл» в целом. И без существенной финансовой поддержки со стороны «Хонды» ему будет трудно найти место в другой команде.
«Цунода может стать первым гонщиком (среди действующих участников), который покинет чемпионат. Он остается (в системе «Ред Булл») только из-за «Хонды». Но в какой-то момент их сотрудничество закончится.
Все говорит о том, что сезон-2025 – последний для Цуноды в системе «Ред Булл». И я не вижу причин, по которым какая-то другая команда захотела бы его подписать – разве что при условии солидных вложений со стороны «Хонды», – рассказал Вильнев.
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