Льюис Хэмилтон и София Вергара начали встречаться (TMZ)
У Хэмилтона и Вергары начались романтические отношения.
По информации TMZ, семикратный чемпион «Формулы-1» и американская актриса были замечены на свидании в Нью-Йорке.
Хэмилтон в последние годы уделял мало времени личной жизни – после расставания с Николь Шерзингер британец предпочел сосредоточиться на выступлениях в гонках.
София Вергара – американская актриса, телеведущая и модель колумбийского происхождения. Со своим вторым мужем она развелась в 2024 году. Сейчас актрисе 52 года.
Фото: TMZ
Льюису Хэмилтону 40, но он вообще не стареет: такой же, как и 20 лет назад. В чем секрет?
Опубликовано: Sports
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