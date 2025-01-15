Льюис Хэмилтон и София Вергара начали встречаться (TMZ)

У Хэмилтона и Вергары начались романтические отношения.

По информации TMZ, семикратный чемпион «Формулы-1» и американская актриса были замечены на свидании в Нью-Йорке.

Хэмилтон в последние годы уделял мало времени личной жизни – после расставания с Николь Шерзингер британец предпочел сосредоточиться на выступлениях в гонках.

София Вергара – американская актриса, телеведущая и модель колумбийского происхождения. Со своим вторым мужем она развелась в 2024 году. Сейчас актрисе 52 года.

Фото: TMZ

Льюису Хэмилтону 40, но он вообще не стареет: такой же, как и 20 лет назад. В чем секрет?