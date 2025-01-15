Жак Вильнев: «У Хэмилтона может быть шанс на титул»

Вильнев высказался о претендентах на титул в 2025 году.

Чемпион «Формулы-1» 1997 года рассказал, что считает Ландо Норриса фаворитом в борьбе за победу в сезоне. Тем не менее, учитывая соперничество с напарником по команде Оскаром Пиастри , Норрис вновь может потерять слишком много очков. И в этом Вильнев видит хорошие шансы для Льюиса Хэмилтона и «Феррари».

«У Льюиса может быть шанс. Он закончил все на высокой ноте. И нас ждет интересное соперничество между Льюисом и Леклером . Посмотрите, что сейчас происходит в медиапространстве, «Феррари» активно раскручивает историю с Льюисом. Создается определенная картина.

В итоге либо это давление пойдет Льюису на пользу – и тогда все будет здорово. А если нет, это придаст дополнительной мотивации Леклеру. То есть «Феррари» выиграет в обоих случаях.

Вообще, с учетом того, как закончился сезон-2024, я (при выборе фаворита в борьбе за титул) чуть больше склоняюсь в сторону Ландо Норриса и «Макларена». Хотя проблема в том, что у команды есть сразу два сильных гонщика. «Макларен» не сможет нормально справиться с этой ситуацией, так что Норрис и Пиастри неизбежно будут отбирать друг у друга очки. Так что даже если они кажутся фаворитами и вроде как должны выигрывать титул, в итоге этого может не случиться.

На данный момент выбор в пользу Ландо в качестве претендента на титул кажется вполне естественным (для «Макларена»). Тем не менее, в «Макларене », как кажется, не очень хорошо справляются с борьбой внутри команды. И все это может дать шанс Льюису, опять же учитывая то, какую скорость «Феррари» демонстрировала в конце прошлого сезона», – рассказал Вильнев.

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