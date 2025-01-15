Серхио Перес об уходе из «Формулы-1»: «Нынешнее чувство свободы – это нечто невероятное»

Перес доволен жизнью вне «Формулы-1».

Бывший пилот «Ред Булл» рассказал, что в ближайшее время будет проводить свободное время так, как посчитает нужным. Но если в будущем ему поступит интересное предложение вернуться в «Ф-1» – он его рассмотрит.

«Планы на будущее? Честно говоря, я не знаю. Пока рано об этом говорить. Как я уже говорил, в конце прошлого сезона все случилось очень быстро, и я такого исхода не ожидал.

Но теперь я оказался в невероятной, потрясающей ситуации – раньше я этого даже не осознавал. Так что если вы спрашиваете меня о будущем – я не знаю. Я доволен своей жизнь и нахожусь в предвкушении того, что ждет впереди.

Безусловно, если я получу предложение присоединиться к хорошему, интересному проекту, я его обдумаю. Но всему свое время. В ближайшие месяцы мой приоритет – развлечься, заниматься вещами, на которые раньше не было времени, путешествовать с семьей.

Нынешнее чувство свободы – это нечто невероятное. Его трудно описать. Но я чувствую себя иначе, как человек. Раньше я такого никогда не чувствовал. И у меня все хорошо.

Я вернусь в «Формулу-1», если это сделает меня счастливее. Это единственный критерий, по которому я буду рассматривать варианты», – рассказал Перес.

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