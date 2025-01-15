  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Серхио Перес об уходе из «Формулы-1»: «Нынешнее чувство свободы – это нечто невероятное»
1

Серхио Перес об уходе из «Формулы-1»: «Нынешнее чувство свободы – это нечто невероятное»

Перес доволен жизнью вне «Формулы-1».

Бывший пилот «Ред Булл» рассказал, что в ближайшее время будет проводить свободное время так, как посчитает нужным. Но если в будущем ему поступит интересное предложение вернуться в «Ф-1» – он его рассмотрит.

«Планы на будущее? Честно говоря, я не знаю. Пока рано об этом говорить. Как я уже говорил, в конце прошлого сезона все случилось очень быстро, и я такого исхода не ожидал.

Но теперь я оказался в невероятной, потрясающей ситуации – раньше я этого даже не осознавал. Так что если вы спрашиваете меня о будущем – я не знаю. Я доволен своей жизнь и нахожусь в предвкушении того, что ждет впереди.

Безусловно, если я получу предложение присоединиться к хорошему, интересному проекту, я его обдумаю. Но всему свое время. В ближайшие месяцы мой приоритет – развлечься, заниматься вещами, на которые раньше не было времени, путешествовать с семьей.

Нынешнее чувство свободы – это нечто невероятное. Его трудно описать. Но я чувствую себя иначе, как человек. Раньше я такого никогда не чувствовал. И у меня все хорошо.

Я вернусь в «Формулу-1», если это сделает меня счастливее. Это единственный критерий, по которому я буду рассматривать варианты», – рассказал Перес.

Финансам «Ред Булл» в «Ф-1» без спонсоров Переса предрекали крах. Угрозы оправдались?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
logoФормула-1
logoСерхио Перес
logoРед Булл
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Зак Браун: «Формуле-1» нужны профессиональные стюарды»
сегодня, 08:35
Ньюи приступит к работе в «Астон Мартин» 3 марта
5сегодня, 08:18
Колтон Херта о шансах попасть в «Кадиллак»: «Даже не знаю, какой результат мне нужен в «Индикаре», чтобы получить суперлицензию для «Ф-1»
18вчера, 16:49
Дакар-2025. Аль-Раджи выиграл этап и обошел Лэтигана в общем зачете, Сандерс, Хегер и Мацик продолжают лидировать в своих классах
вчера, 15:12
Расписание этапов «Дакара-2025»
6вчера, 15:00Фото
«Мерседес» проведет двухдневные тесты для Антонелли в Хересе
вчера, 14:44
Шарль Леклер: «Вассер эмоционально устойчив в любой ситуации, для руководителя «Феррари» это важное качество»
1вчера, 14:04
Жак Вильнев о переходе Хэмилтона: «Это лучший ход, который только могли сделать в «Феррари»
46вчера, 12:26
Первым рабочим днем Хэмилтона в «Феррари» будет 20 января (Autoracer)
3вчера, 11:18
Зак Браун: «Было бы самонадеянно называть «Макларен» главным фаворитом сезона-2025»
4вчера, 10:40
Ко всем новостям
Последние новости
Баха «Россия – Северный Лес» пройдет на автодроме «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге с 7 по 9 февраля
30 минут назадФото
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона 2025 года. Зрителей ждут 16 соревнований в восьми городах страны
317 декабря 2024, 09:50Фото
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
33 декабря 2024, 06:10
Где смотреть Гран-при Катара-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
125 ноября 2024, 07:30
Эстебан Окон представил новый шлем, посвященный Капитану Америка
120 ноября 2024, 07:38Кино
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
18 ноября 2024, 06:45
Жак Вильнев: «Перестаньте говорить о том, что Перес вылетит из «Ф-1». У него есть контракт»
1315 ноября 2024, 07:12
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
129 октября 2024, 07:00
Второй этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Уфе 3 ноября
25 октября 2024, 10:15Фото
Артем Лавров победил в первом этапе Yuka Drive Fest Джимхана Лайт в Челябинске
24 октября 2024, 12:15Фото
Рекомендуем