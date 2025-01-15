Ньюи приступит к работе в «Астон Мартин» 3 марта

Стала известна дата начала работы Ньюи в «Астон Мартин».

Бывший глава конструкторского бюро «Ред Булл » в прошлом году принял предложение «Астон Мартин» и сменил работу.

В британской команде Ньюи займет должность управляющего технического партнера компании. По условиям пятилетнего контракта Ньюи будет зарабатывать приблизительно £30 млн в год.

Как стало известно Crash.net, первым официальным рабочим днем Ньюи в «Астон Мартин » будет 3 марта.

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