Ньюи приступит к работе в «Астон Мартин» 3 марта
Стала известна дата начала работы Ньюи в «Астон Мартин».
Бывший глава конструкторского бюро «Ред Булл» в прошлом году принял предложение «Астон Мартин» и сменил работу.
В британской команде Ньюи займет должность управляющего технического партнера компании. По условиям пятилетнего контракта Ньюи будет зарабатывать приблизительно £30 млн в год.
Как стало известно Crash.net, первым официальным рабочим днем Ньюи в «Астон Мартин» будет 3 марта.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: crash.net
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