Колтон Херта о шансах попасть в «Кадиллак»: «Даже не знаю, какой результат мне нужен в «Индикаре», чтобы получить суперлицензию для «Ф-1»

Херта спокойно относится к шансам попасть в «Ф-1».

Американский гонщик, выступающий в «Индикаре», считается одним из главных претендентов на место в команде «Кадиллак», которая получила право выступать в «Формуле-1» с 2026 года в качестве 11-го участника.

По словам Херты , он вообще не расстроится, если не сможет попасть в «Ф-1» и в итоге останется в «Индикаре »:

«Полагаю, я могу ответить лишь следующее – я не занимался подсчетами и не знаю, каких результатов мне нужно добиться для получения суперлицензии.

Если это случится – ну, значит случится. Тогда мне будет нужно принять решение, если во мне по-прежнему будут заинтересованы. Если же этого не случится – ну, что поделать, бедный я несчастный, застряну в «Индикаре» (смеется). Думаю, у меня в любом случае все будет в порядке».

Херту также спросили о возрасте предполагаемого дебюта в «Ф-1» – поскольку в марте 2026 года американцу уже исполнится 26 лет:

«Меня это совершенно не беспокоит. Эти разговоры тянутся уже лет пять. Передо мной уже довольно давно махают этой морковкой. И я от этого немного устал.

Сейчас я просто хочу гоняться, сосредоточиться на выступлениях в «Индикаре» в этом году, постараться выиграть чемпионат, а если дальше возникнет какая-то возможность – тогда и подумаем.

Пока никакой уверенности нет. Все мои друзья и моя семья живут в США, а там, куда я могу отправиться, я никого не знаю. Так что да, это будет важным решением – если мне вообще доведется его принимать».

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