«Мерседес» проведет двухдневные тесты для Антонелли в Хересе
«Мерседес» организует частные тесты для Антонелли.
Мероприятие пройдет на автодроме в Хересе 15 и 16 января. На тестах Антонелли будет работать за рулем болида W11 2020 года.
Поскольку проведение тестов на технике 2020 уже подпадает под критерии «исторических», их разрешается проводить без ограничений.
В то же время по новому регламенту гонщики «Формулы-1», участвующие в чемпионате, в течение сезона могут проехать на частных тестах не более 1000 км в рамках не более 4 дней. На этих тестах разрешается использовать более современные болиды, но не «младше» двух лет.
«Ф-1» в 2024-м – бесконечный триллер! Трансферы суперзвезд, скандалы, внезапные прорывы
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autoracer.it
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем