«Мерседес» проведет двухдневные тесты для Антонелли в Хересе

«Мерседес» организует частные тесты для Антонелли.

Мероприятие пройдет на автодроме в Хересе 15 и 16 января. На тестах Антонелли будет работать за рулем болида W11 2020 года.

Поскольку проведение тестов на технике 2020 уже подпадает под критерии «исторических», их разрешается проводить без ограничений.

В то же время по новому регламенту гонщики «Формулы-1», участвующие в чемпионате, в течение сезона могут проехать на частных тестах не более 1000 км в рамках не более 4 дней. На этих тестах разрешается использовать более современные болиды, но не «младше» двух лет.

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