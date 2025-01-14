Зак Браун: «Было бы самонадеянно называть «Макларен» главным фаворитом сезона-2025»

Браун оценил шансы «Макларена» в новом сезоне.

Исполнительный директор британской команды согласился с тем, что «Макларен» будет входить в число претендентов на титул, но не считает, что команду можно считать главными фаворитами.

В сезоне-2024 «Макларен» впервые за долгое время выиграл Кубок конструкторов, а Ландо Норрис почти до самого конца чемпионата боролся с Максом Ферстаппеном за победу в личном зачете.

«Было бы самонадеянно называть нас главными фаворитами. Нет, я не вижу причин, по которым «Макларен » не был бы одним из фаворитов в новом сезоне, ведь мы недавно видели, как на победы в гонках регулярно претендовали сразу четыре команды. Так что я не знаю, как в такой ситуации можно называть какую-то одну команду явным фаворитом сезона-2025.

Так что сейчас все не так, как было перед началом сезона-2024. Хотя тут стоит отдать должное нашему техническому директору Питеру Продрому, который перед началом сезона считал, что мы способны выиграть чемпионат – мне же так не казалось.

Но сейчас я с ним согласен, «Макларен» постарается выиграть и в личном зачете, и в Кубке конструкторов. Хотя я думаю, что у других команд точно такой же настрой.

Я знаю, что есть еще минимум три команды – а может и еще кто-то сможет преподнести сюрприз, – у которых будет такой же настрой. Так что наши шансы не выше, чем у других», – рассказал Браун .

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