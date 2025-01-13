«Хаас» проведет для своих пилотов частные тесты в Хересе на болиде 2023 года
«Хаас» организует для пилотов частные тесты в Хересе.
Американская команда решила дать своим пилотам возможность лучше подготовиться к предстоящему сезону.
Тесты будут проходить на трассе в Хересе, а «Хаас» будет использовать свой болид 2023 года VF-23.
На тестах за «Хаас» выступят основные пилоты команды Эстебан Окон и Оливер Бермэн, а также гонщик программы «Тойоты» Ритомо Мията, который выступает в «Формуле-2».
Основная цель тестов – помочь своим новым пилотам лучше освоиться в команде и сработаться с инженерами и механиками.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
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