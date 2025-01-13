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  • «Хаас» проведет для своих пилотов частные тесты в Хересе на болиде 2023 года
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«Хаас» проведет для своих пилотов частные тесты в Хересе на болиде 2023 года

«Хаас» организует для пилотов частные тесты в Хересе.

Американская команда решила дать своим пилотам возможность лучше подготовиться к предстоящему сезону.

Тесты будут проходить на трассе в Хересе, а «Хаас» будет использовать свой болид 2023 года VF-23.

На тестах за «Хаас» выступят основные пилоты команды Эстебан Окон и Оливер Бермэн, а также гонщик программы «Тойоты» Ритомо Мията, который выступает в «Формуле-2».

Основная цель тестов – помочь своим новым пилотам лучше освоиться в команде и сработаться с инженерами и механиками.

Над чем должны поработать команды «Ф-1» для рывка в 2025-м? Кстати, два болида уже готовы

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoХаас
logoЭстебан Окон
Ритомо Мията
logoФормула-1
logoОливер Бермэн
тесты Формула-1
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