«Хаас» проведет для своих пилотов частные тесты в Хересе на болиде 2023 года

«Хаас» организует для пилотов частные тесты в Хересе.

Американская команда решила дать своим пилотам возможность лучше подготовиться к предстоящему сезону.

Тесты будут проходить на трассе в Хересе, а «Хаас » будет использовать свой болид 2023 года VF-23.

На тестах за «Хаас» выступят основные пилоты команды Эстебан Окон и Оливер Бермэн , а также гонщик программы «Тойоты» Ритомо Мията, который выступает в «Формуле-2».

Основная цель тестов – помочь своим новым пилотам лучше освоиться в команде и сработаться с инженерами и механиками.

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