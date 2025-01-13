Фернандо Алонсо: «Трудности, пережитые «Астон Мартин», стали для нас хорошим уроком»
Пилот британской команды считает, что трудности в работе с болидом, с которыми в «Астон Мартин» столкнулись в прошедшем сезоне, в итоге позволят сделать шаг вперед и улучшить машину 2025 года.
«Прошлый сезон был полон взлетов и падений. Трудно быть уверенным наверняка, но мне кажется, что по ходу сезона нам не удалось в достаточной степени улучшить свою машину. Мы начали сезон сильно, а в итоге оказались в ситуации, когда порой у нас возникали трудности даже с тем, чтобы вообще попасть в третий сегмент квалификации.
Думаю, что все эти трудности, пережитые командой, стали для нас хорошим уроком, и многое из того, что мы узнали, будет применено в работе с машиной 2025 года.
И я думаю, что именно это стало наиболее положительным для нас моментом второй половины сезона. Хоть нам и не удалось добиться от машины чего-то большего, мы многое поняли в отношении причин проблем, с которыми сталкивались. И все это пригодится нам в сезоне-2025», – рассказал Алонсо.
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