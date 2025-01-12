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Макс Ферстаппен: «Больше не воспринимаю Гельмута Марко как босса. Он стал мне вторым отцом»

Ферстаппен рассказал об отношении к Гельмуту Марко.

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» отметил, что считает австрийца своим другом и относится к нему как ко второму отцу, откровенно и открыто обсуждая с ним самые разнообразные вещи.

«Именно Гельмут дал мне возможность начать карьеру в «Формуле-1», а потом и осуществить переход в команду «Ред Булл».

Мы вместе пережили множество как прекрасных, так и плохих моментов, переживали и тяжелые времена. При этом наши взаимоотношения за эти годы только крепли, и для меня это очень важно. Гельмут – мой самый большой поклонник.

На самом деле, я даже больше не воспринимаю его как босса. Он стал мне вторым отцом. Я могу рассказать ему обо всем, мы откровенны друг с другом и делимся мнениями по многим вопросам.

Разумеется, если я допускаю ошибку на трассе, он мне прямо об этом говорит, и мне это нравится. Даже по ходу прошедшего сезона порой в голове возникали мысли: «Вот это да. Ему 82 года, но мысленно он по-прежнему предельно собран, и у него колоссальный гоночный опыт».

Гельмут с уважением относится к тому, как я рос вместе с отцом, ему такой подход нравится. У нас очень честные и открытые отношения», – рассказал Ферстаппен.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoРед Булл
logoГельмут Марко
logoМакс Ферстаппен
logoФормула-1
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