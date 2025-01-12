Хуан-Пабло Монтойя отказался от перехода в «Ред Булл» в 2006 году: «К тому моменту, когда команда начала выигрывать, от меня бы уже избавились»

Монтойя рассказал о решении не переходить в «Ред Булл».

Бывший пилот «Формулы-1» покинул чемпионат в конце 2006 года, проведя в серии в общей сложности шесть сезонов.

По словам Монтойи, на тот момент у него на руках были предложения из NASCAR , «Индикара », а в «Ф-1» в его услугах была заинтересована команда «Ред Булл ».

Однако Монтойя принял решение отказаться от предложения «Ред Булл» и сменить гоночную серию, поскольку не видел для себя достаточно интересных перспектив.

«Единственная вещь, к которой я в тот момент мог стремиться в «Формуле-1» – это чемпионский титул. Но возможности оказаться за рулем машины, способной выиграть титул, у меня тогда не было.

«Ред Булл» предлагал мне место с зарплатой в пару песо – и при этом команде потребовалось еще четыре года, прежде чем они начали выигрывать. Этот переход бы меня просто сжег.

К тому моменту, когда «Ред Булл» оказался готов к борьбе за титул, они бы, вероятно, уже давно от меня избавились. Как делали со всеми остальными гонщиками – обвиняя в неудаче пилота и просто приглашая следующего.

Наилучший пример здесь – это Дэвид Култхард . Чего Култхард добился в «Ред Булл»? Ведь именно он в итоге занял то место, которое мог бы занять я, если бы захотел», – рассказал Монтойя.

Хуан-Пабло Монтойя: «Позабавило, когда Ферстаппен сказал о неправильном паспорте, а он европеец. Представьте, как тяжело быть колумбийцем»