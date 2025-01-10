Хуан-Пабло Монтойя: «Позабавило, когда Ферстаппен сказал о неправильном паспорте, а он европеец. Представьте, как тяжело быть колумбийцем»
Монтойя рассказал о предвзятости в «Ф-1».
Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя согласился с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном, который упоминал о «неправильном» паспорте.
«Я злюсь, когда смотрю «Ф-1», потому что есть большой уклон в сторону британских пилотов. Говорят о нейтральности, но ее нет.
Меня позабавило, когда Макс сказал, что родился с неправильным паспортом, а он европеец. Представьте, как тяжело быть колумбийцем!» – заявил Хуан-Пабло.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
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