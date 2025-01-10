  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Хуан-Пабло Монтойя: «Позабавило, когда Ферстаппен сказал о неправильном паспорте, а он европеец. Представьте, как тяжело быть колумбийцем»
6

Хуан-Пабло Монтойя: «Позабавило, когда Ферстаппен сказал о неправильном паспорте, а он европеец. Представьте, как тяжело быть колумбийцем»

Монтойя рассказал о предвзятости в «Ф-1».

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя согласился с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном, который упоминал о «неправильном» паспорте.

«Я злюсь, когда смотрю «Ф-1», потому что есть большой уклон в сторону британских пилотов. Говорят о нейтральности, но ее нет.

Меня позабавило, когда Макс сказал, что родился с неправильным паспортом, а он европеец. Представьте, как тяжело быть колумбийцем!» – заявил Хуан-Пабло.

Макс Ферстаппен о штрафах и давлении общественности: «В конце концов, я думаю, что у меня просто неправильный паспорт, не для этого паддока»

Макс Ферстаппен о том, что его «демонизировали» британские СМИ: «Согласен на 100 процентов с Ньюи»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
logoРед Булл
logoМакс Ферстаппен
logoХуан-Пабло Монтойя
logoФормула-1
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Джеймс Воулз: «9-е место не отражает достижения «Уильямса» и большие изменения за кадром»
2сегодня, 11:02
Коуэлл стал исполнительным директором и руководителем «Астон Мартин»
4сегодня, 10:22
График презентаций болидов и ливрей на сезон-2025 «Ф-1»
сегодня, 09:29
«Дженерал Моторс» создала моторное подразделение для «Ф-1»
4сегодня, 08:23
«Судьба была предначертана». Колапинто вспомнил, как заехал к «Альпин» на пит-стопе по ошибке
8вчера, 17:46Фото
«Альпин» объявила о многолетнем контракте с Колапинто. Франко будет резервным пилотом в 2025-м
24вчера, 17:11
Дакар-2025. Кинтеро выиграл 5-й этап с отрывом в секунду от Аль-Аттии, ван Беверен и Мацик победили в своих классах
1вчера, 16:00
«Уильямс» анонсировал презентацию болида-2025 и особой ливреи 14 февраля
3вчера, 15:45Фото
Питер Уиндзор: «Каждый, кто сбрасывает со счетов «Астон Мартин» и Алонсо в 2025-м, делает это на свой страх и риск»
3вчера, 15:32
Йос Ферстаппен: «Макс не заносчивый, а прямолинейный. Горжусь его поведением на публике в той же степени, что и спортивными успехами»
4вчера, 14:10
Ко всем новостям
Последние новости
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона 2025 года. Зрителей ждут 16 соревнований в восьми городах страны
317 декабря 2024, 09:50Фото
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
33 декабря 2024, 06:10
Где смотреть Гран-при Катара-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
125 ноября 2024, 07:30
Эстебан Окон представил новый шлем, посвященный Капитану Америка
120 ноября 2024, 07:38Кино
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
18 ноября 2024, 06:45
Жак Вильнев: «Перестаньте говорить о том, что Перес вылетит из «Ф-1». У него есть контракт»
1315 ноября 2024, 07:12
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
129 октября 2024, 07:00
Второй этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Уфе 3 ноября
25 октября 2024, 10:15Фото
Артем Лавров победил в первом этапе Yuka Drive Fest Джимхана Лайт в Челябинске
24 октября 2024, 12:15Фото
Где смотреть Гран-при Мехико-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
122 октября 2024, 08:00
Рекомендуем