Хуан-Пабло Монтойя: «Позабавило, когда Ферстаппен сказал о неправильном паспорте, а он европеец. Представьте, как тяжело быть колумбийцем»

Монтойя рассказал о предвзятости в «Ф-1».

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя согласился с гонщиком «Ред Булл » Максом Ферстаппеном , который упоминал о «неправильном» паспорте.

«Я злюсь, когда смотрю «Ф-1», потому что есть большой уклон в сторону британских пилотов. Говорят о нейтральности, но ее нет.

Меня позабавило, когда Макс сказал, что родился с неправильным паспортом, а он европеец. Представьте, как тяжело быть колумбийцем!» – заявил Хуан-Пабло.

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