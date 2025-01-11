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Серхио Перес: «Пока рано говорить о возвращении в «Ф-1», сейчас я хочу принимать большее участие в жизни своих детей»

Перес дал первое интервью после ухода из «Формулы-1».

Бывший пилот «Ред Булл» рассказал, что не думает о возвращении в гонки и о том, каким может быть следующий шаг в его карьере, начнет размышлять не раньше чем через полгода. В то время как в данный момент Серхио, как он сам отметил, хочет проводить больше времени со своей семьей.

«Сейчас мой приоритет – наслаждаться жизнью, заниматься теми вещами, которые я раньше не делал, быть со своей семьей.

В ближайшие шесть месяцев я приму решение о том, каким будет следующий шаг в моей карьере. И пока слишком рано говорить о том, вернусь ли я в «Формулу-1». В конце прошлого сезона все случилось очень быстро – я не ожидал, что покину команду.

Но сейчас моя главная мотивация – направить своих детей на правильный путь, принимать большее участие в их жизни. Я очень рад возможности проводить больше времени со своей семьей, ведь выступая в «Формуле-1» ты думаешь только о том, как стать лучше как гонщик, как лучше готовиться, и ни на что другое у тебя просто нет времени.

Через три недели у нас с Чеко (у Серхио Переса трое детей, одного из них зовут Серхио Перес-младший, прим. Sports) начинается футбольный турнир, мы будем много ездить по Мексике», – рассказал Перес.

«Ф-1» в 2024-м – бесконечный триллер! Трансферы суперзвезд, скандалы, внезапные прорывы

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoСерхио Перес
logoРед Булл
logoФормула-1
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