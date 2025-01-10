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  • Питер Уиндзор: «У Норриса минимум 85-процентный шанс на титул в 2025-м, у Пиастри – 84 процента, у Ферстаппена – 80 с чем-то»
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Питер Уиндзор: «У Норриса минимум 85-процентный шанс на титул в 2025-м, у Пиастри – 84 процента, у Ферстаппена – 80 с чем-то»

Уиндзор считает шансы Норриса, Пиастри и Ферстаппена на титул-2025 почти равными.

Журналист и бывший менеджер команд «Формулы-1» Питер Уиндзор признался, что не понимает расклады по процентам перед сезоном-2025, и представил собственную своеобразную систему.

Питеру сообщили данные букмекеров: в данный момент фаворитом на чемпионство считается пилот «Макларена» Ландо Норрис, шансы которого на титул оценивают в 31 процент, следом располагаются Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (29), пилоты «Феррари» Шарль Леклер (17) и Льюис Хэмилтон (11).

«Разница [между Леклером и Хэмилтоном] примерно такая и есть – я считаю, у Шарля гораздо выше шансы выиграть чемпионат. Но я бы дал ему гораздо больше. 17 процентов? Это смехотворно, абсолютная бессмыслица, на мой взгляд.

Надо просто смотреть на гонщика и на чемпионат. Если ты Ландо Норрис, какой у тебя шанс выиграть чемпионство в 2025 году? Я бы сказал, минимум 85 процентов. Допустим, у Пиастри 84 процента. Так я на это смотрю, так работает мой мозг.

Я бы сказал, у Шарля Леклера 73-процентный шанс, у Льюиса Хэмилтона – где-то 62-процентный. У Джорджа Расселла 70 с чем-то, пожалуй. А Макс тоже наверху, 80 с чем-то.

Но если речь о круговой диаграмме, это полная бессмыслица. Это несправедливо по отношению к кому бы то ни было, к Ландо – у него не 30-процентный шанс на титул! Как это может быть хоть в какой-то степени правдоподобным? Не может. У него мегашанс на победу в чемпионате. Я просто не понимаю геометрию, которую они используют.

Это словно разделить чемпионат на сектора, сделать круговую диаграмму. На мой взгляд, это бессмыслица: если ты приписываешь Ландо 70 процентов, как ты можешь приписать Оскару 70 процентов в такой системе? Но у них обоих 70 процентов – примерно, а, может, и больше», – заявил Уиндзор.

Ландо Норрис станет чемпионом «Формулы-1» в 2025 году, считают букмекеры. Ферстаппен – второй фаворит, Леклер и Хэмилтон – в топ-5

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: подкаст Cameron Cc:
Питер Уиндзор
logoОскар Пиастри
logoФормула-1
logoЛьюис Хэмилтон
logoЛандо Норрис
logoМакларен
logoФеррари
logoМакс Ферстаппен
logoДжордж Расселл
logoРед Булл
logoШарль Леклер
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