Джеймс Воулз: «9-е место не отражает достижения «Уильямса» и большие изменения за кадром»

Воулз сообщил о прогрессе «Уильямса», несмотря на неудачу в чемпионате.

Руководитель «Уильямса » Джеймс Воулз утверждает, что девятое место команды в Кубке конструкторов 2024 года не говорит о реальном положении дел.

«Вот суть: есть много позитивных вещей, которые мир не видит. Я могу пройтись по зданию и увидеть превосходную работу, победное наследие, которое сейчас стало частью нашей команды. Я вижу изменения в инфраструктуре, культуре, в человеческом плане, даже в коммерческих вопросах – это просто другой мир.

Я всегда говорил, что наш ждет длинный путь в 2023, 2024, 2025 годах, это большой процесс, и результаты на трассе не всегда будут отражать по-настоящему большие изменения, которые происходят за кадром.

Считаю ли я, что девятое место отражает наши достижения? Нет. Мы добились действительно больших технологических успехов, есть хорошие наработки на будущее. Вот на чем я сосредоточен.

Разочарован я из-за девятого места? Да, конечно – мне все равно хочется выжимать максимум из гоночных уик-эндов, и в этом [2024] году не получилось. По нам сильно ударило существенное истощение ресурсов. Сильно ударило то, что мы меняли технологии и поэтому произвели машину с превышением минимальной массы – мы просто не смогли показать миру, на что способны.

Случались и странные гонки. Люди видели, что «Уильямс» почти всегда может попадать в третий сегмент квалификаций, но мы не показывали результат. Это неизбежно приводит к разочарованию, однако позитивные вещи, происходящие за кадром, перевешивают. Мир увидит это лишь через прогресс, которые будет нарастать в 2025, 2026, 2027 годах.

Я буду помнить, что мы были вторыми в бразильской квалификации до аварии Алекса [Албона ]. Мы потенциально были в третьем сегменте в Лас-Вегасе с Франко [Колапинто ], пока он не попал в аварию. Ненавижу постоянно ссылаться на инциденты, но так сложился год.

Надо помнить, что темп есть, но мы не так хорошо его реализовывали. И речь о команде. Я никогда не возлагаю ответственность на одного человека. С фундаментальной точки зрения команда не собрала все воедино, мы все вместе это не сделали.

Вот в чем заключается секрет. Надо прибавить во всем. Важны надежность, конструкторские решения, выступления, пилоты, целостная стратегия – во всех этих аспектах надо двигаться вперед с нужной скоростью», – заявил менеджер.

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