«Уильямс» анонсировал презентацию болида-2025 и особой ливреи 14 февраля
«Уильямс» проведет специальную презентацию перед общим показом ливрей 2025 года.
14 февраля британская команда продемонстрирует болид FW47 на сезон-2025 на автодроме «Сильверстоун». Мероприятие будет транслировать сайт «Уильямса».
Машина предстанет перед фанатами в особой ливрее, а расцветку на 2025 год болельщики увидят на общем шоу всех команд «Формулы-1», которое пройдет 18 февраля в Лондоне.
Выступать за «Уильямс» в 2025 году будут Карлос Сайнс и Алекс Албон.
У «Макларена» лучшая пара пилотов в 2025-м по версии PlanetF1, у «Уильямса» – 4-я, у «Мерседеса» – 5-я
Хуан-Пабло Монтойя: «Уильямс» может стать новым «Маклареном» через 2-3 года»
Изображение: сайт команды «Уильямс»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт команды «Уильямс»
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