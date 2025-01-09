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«Уильямс» анонсировал презентацию болида-2025 и особой ливреи 14 февраля

«Уильямс» проведет специальную презентацию перед общим показом ливрей 2025 года.

14 февраля британская команда продемонстрирует болид FW47 на сезон-2025 на автодроме «Сильверстоун». Мероприятие будет транслировать сайт «Уильямса».

Машина предстанет перед фанатами в особой ливрее, а расцветку на 2025 год болельщики увидят на общем шоу всех команд «Формулы-1», которое пройдет 18 февраля в Лондоне.

Выступать за «Уильямс» в 2025 году будут Карлос Сайнс и Алекс Албон.

У «Макларена» лучшая пара пилотов в 2025-м по версии PlanetF1, у «Уильямса» – 4-я, у «Мерседеса» – 5-я

Хуан-Пабло Монтойя: «Уильямс» может стать новым «Маклареном» через 2-3 года»

Изображение: сайт команды «Уильямс»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт команды «Уильямс»
logoАлександр Албон
logoФормула-1
logoУильямс
logoКарлос Сайнс
Сильверстоун
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