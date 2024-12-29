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  • Хуан-Пабло Монтойя: «Уильямс» может стать новым «Маклареном» через 2-3 года»
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Хуан-Пабло Монтойя: «Уильямс» может стать новым «Маклареном» через 2-3 года»

Сайнс выбрал лучшую команду из доступных, убежден Монтойя.

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя порассуждал о перспективах Карлоса Сайнса, переходящего из «Феррари» в «Уильямс».

«Он победитель Гран-при, и на первых тестах в Абу-Даби уже перебил квалификационное время «Уильямса» в последней гонке. Он более сосредоточен, все будет развиваться только вокруг Карлоса. Алекс [Албон] перейдет из королев в принцессы. Если Карлос будет быстрее, не удивлюсь, что Алекс начнет выступать как в «Ред Булл» – нервно.

Это лучший вариант, который был [у Сайнса], на мой взгляд, потому что «Уильямс» через два или три года может стать новым «Маклареном». Посмотрите, где был «Макларен» три или четыре года назад», – заявил Хуан-Пабло.

Подарки Сайнсу от «Феррари»: гиперкар, победный болид «Ф-1» и тесты с отцом. Прощание на $15 млн!

Эдди Джордан: «О чем, #####, думала «Феррари», выгоняя Сайнса? Самоубийственное решение»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Marca
logoАлександр Албон
logoФормула-1
logoХуан-Пабло Монтойя
logoГран-при Абу-Даби
logoКарлос Сайнс
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logoРед Булл
тесты Формула-1
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