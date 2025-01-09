Кристиан Хорнер о потере Ньюи и Уитли: «Ушли всего два человека, это не перестройка «Ред Булл», а эволюция»
Руководитель и исполнительный директор «Ред Булл» Кристиан Хорнер сообщил о «силе и глубине» команды, которая позволит справится с уходом конструктора Эдриана Ньюи в «Астон Мартин» и спортивного директора Джонатана Уитли в «Заубер» / «Ауди».
«Ушли всего два человека. Эдриан ушел, когда был этап в Майами, с тех пор работал над [гиперкаром] RB17, но не трудился над какими-либо проектами в «Ф-1».
Конечно, жаль, что они ушли. Они оба играли важную роль в команде. Но шоу продолжается, и у нас есть сила и глубина. А подготовка к сезону-2026 с собственной силовой установкой станет с отрывом самым большим вызовом и самым амбициозным проектом в истории команды. Так что в 2025-м Джонатана уже не будет на пит-уолл, но в остальном все остается по-прежнему.
Я бы сказал, перестройка команды – это слишком громко в свете ухода двух человек. Это эволюция. Она была в повестке, планировалась уже какое-то время», – рассказал Кристиан.
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