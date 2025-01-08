Макс Ферстаппен о симрейсинге на этапах «Ф-1»: «Я знаю, на что способен. Никто не будет указывать, как распоряжаться моей жизнью»

Ферстаппен убежден, что виртуальные гонки не мешают ему выступать в «Ф-1».

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен отреагировал на критику, с которой столкнулся после неудачного Гран-при Венгрии – тогда нидерландец проводил виртуальную гонку во время этапа «Формулы-1», и в реальном заезде стал лишь пятым.

«Я также участвовал в 24-часовой онлайн-гонке, когда был в Имоле. Я выиграл виртуальную гонку и гонку «Формулы-1». Никто об этом не говорит. Я спал шесть часов. Отлично. Так что я знаю, на что способен, а на что не способен.

Затем, когда я выступал в другой онлайн-гонке в Венгрии, все сложилось нездорово, и были тупые комментарии от всех – мол, я плохо спал и не должен был заниматься симрейсингом.

Пока все идет хорошо, я могу делать что хочу. Если я в субботу вечером выйду выпить, а потом выиграю гонку, все хорошо. Также я могу постоять на голове – все в порядке.

Я говорю, что это моя жизнь, я распоряжаюсь своей жизнью. Я не указываю вам, как распоряжаться вашей жизнью, разве не так? Я уже десять лет в «Формуле-1», и никто не будет указывать, как распоряжаться моей жизнью.

Конечно, мне можно сказать: «Эй, Макс, пожалуй, ты употребил не самые умные слова». Но, если речь о симрейсинге, я отвечу: «А как начет Имолы? Тогда все было нормально», – заявил четырехкратный чемпион «Формулы-1» в эфире Viaplay.

Макс также отметил, что виртуальные гонки могут приносить пользу и на реальной трассе:

«После этого была гонка в Спа, квалификация получилась дождевой, и я провел виртуальную гонку в Спа под дождем. И сказал: «Я хорошо потренировался на симуляторе». Всегда можно посмотреть на это с другой стороны».

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