Кевин Магнуссен о разрыве с «Маклареном»: «Кто мог подумать, что Рон Деннис не принимает решения в команде? Немыслимо»

Магнуссен вспомнил, как его поразила утрата власти Роном Деннисом.

Бывший пилот «Формулы-1» Кевин Магнуссен сообщил, что экс-босс «Макларена» Рон Деннис убеждал, что датчанин сохранит место в команде.

Кевин провел за британскую команду сезон-2014, а в 2015-м его заменил Фернандо Алонсо .

«Все закончилось в один день, и я действительно такого не ожидал. Все внушали мне чувство безопасности, знаете, в том числе Рон Деннис. Кто мог подумать, что Рон Деннис не принимает решения в «Макларене »? В тот момент это было немыслимо. Так что я чувствовал себя в полной безопасности благодаря его поддержке.

Оказалось, что все не так, последнее слово не за ним, и я потерял место. Я оказался в отчаянном положении.

Рон полагал, что возвращает себе влияние. Поэтому он сказал мне подождать, никуда не уходить. «Может, я верну тебя посреди сезона, если нет – в следующем году». Но в итоге ничего не произошло. Я видел, что он потерял еще больше власти», – заявил Магнуссен.

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