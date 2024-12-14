Кевин Магнуссен о единственном подиуме: «Я думал: «Иду по стопам Хэмилтона, борьба в дебютном сезоне»

Магнуссен рассказал, что оценил успешный дебют в «Ф-1» чрезмерно оптимистично.

Бывший пилот «Формулы-1» Кевин Магнуссен сообщил, что видел параллели с Льюисом Хэмилтоном после того, как стал вторым в своей первой гонке в чемпионате.

Подиум за «Макларен» на Гран-при Австралии -2014 остался единственным в карьере Кевина.

«Что ж, я дебютировал в «Ф-1» в такой команде – можно было подумать, что я просто копирую Льюиса. Даже после первой гонки сезона я думал: «Да, я иду по стопам Льюиса».

Когда я покидал Австралию, то посмотрел в таблицу чемпионата – просто ради забавы. Естественно, прошла только одна гонка. Но я был вторым в чемпионате и подумал: «Окей, борьба в дебютном сезоне». Я правда так подумал.

Но гонка оказалась исключением в плане темпа на фоне как оставшейся части года, так и многих, многих сезонов после этого… «Макларену» понадобилось десять лет, чтобы вернуться к форме 2012 года. И я попал в команду, когда она только начала двигаться по нисходящей. Если бы я пришел двумя или тремя годами ранее, это могла быть другая история.

Думаю, мне также не повезло потерять кокпит в конце того года. Знаете, я был быстрее Дженсона [Баттона ] по темпу. Он сильно переигрывал меня в гонках, но было довольно очевидно, что мне нужно поменять. Мне просто нужно было финишировать в гонках, просто немного успокоиться. Не сказать, что требовались какие-то улучшения – надо было немного сдерживаться, и тогда получилось бы выступать стабильнее и так далее.

Не повезло лишиться места, и в это в некотором плане поменяло мою траекторию, мой карьерный путь», – заявил Магнуссен.

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