Юки Цунода: «Дебютный сезон в «Ф-1» создал имидж, и в 2024-м мои заслуги ценили меньше в сравнении с другими»

Цунода рассказал об образе, который сложился у него в «Ф-1».

Пилот «Рейсинг Буллз» Юки Цунода признал, что ему не удалось оставить о себе лучшее впечатление в 2021 году, что частично определило выбор «Ред Булл» в пользу Лиама Лоусона на 2025-й.

«Что касается этого, пожалуй, в каком-то смысле виноват я, поскольку толком не смог показывать результат сразу же, в дебютный сезон. Создался своего рода имидж.

Хотя я выступал хорошо [в 2024-м], возникало ощущение, что мои заслуги ценили меньше в сравнении с другими пилотами, но что есть, то есть. Естественно, мне просто нужно продолжать делать то, что я делаю, хорошо выступать и доказывать, что на мой счет ошибались.

Просто постараюсь дать меньше оправданий или причин, почему я не в этом кокпите. Я сосредоточен на том, что могу контролировать, а в остальном просто принимаю ситуацию. Уверен, я способен выступать лучше, чем считается.

Я бы сказал, улучшилась коммуникация, в основном это касается моих выражений по радио. Спокойствие – в этом плане, я бы сказал, точно есть прогресс, я даю больше технической обратной связи, стал более сосредоточенным. Безусловно, я чувствую улучшения, и я очень доволен.

Где можно еще прибавить, так это снова по части технической обратной связи, особенно в плане ее количества во время гонки – несомненно, я могу говорить больше, и иногда она не совсем стабильная.

Нам тяжело стабильно показывать скорость. Иногда выступаешь здорово, а машина себя не проявляет. Но я все равно вполне доволен своей стабильностью на данный момент. Я всегда говорю, что мог провести пару гонок гораздо лучше, но в целом был довольно стабильным.

Я начал сезон очень здорово, достаточно стабильно попадал в очки, потому что болид был по-настоящему хорошим. В какой-то момент «Хаас» и другие соперники начали нас обгонять, а мы не смогли улучшить машину с помощью обновлений», – заявил японец.

Юки также высказался о поддержке в «Рейсинг Буллз » (до 2025 года – «РБ»):

«Если честно, мне фактически все равно, что говорят люди в социальных сетях, потому что они не знают, что именно происходит.

Значение имеет только мнение команды обо мне, и я точно чувствую огромную поддержку. Там понимают, что произошло в каждой гонке, и, несомненно, есть большое доверие с их стороны. Это главное, и я по-настоящему ценю усилия команды».

Гельмут Марко: «Цунода точно быстрее Лоусона, но нестабилен и ошибается. В паре с Ферстаппеном возникли бы проблемы в эмоциональном плане»

«Ред Булл» опять ошибся со вторым пилотом для «Ф-1»? Сколько же критики!