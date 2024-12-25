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  • Гельмут Марко: «Цунода точно быстрее Лоусона, но нестабилен и ошибается. В паре с Ферстаппеном возникли бы проблемы в эмоциональном плане»
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Гельмут Марко: «Цунода точно быстрее Лоусона, но нестабилен и ошибается. В паре с Ферстаппеном возникли бы проблемы в эмоциональном плане»

Марко признал превосходство Цуноды над Лоусоном по скорости.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко объяснил, почему команда выбрала в пару к Максу Ферстаппену Лиама Лоусона, а не более быстрого напарника по «РБ» (с сезона-2025 – «Рейсинг Буллз») Юки Цуноду.

«Если говорить о скорости, Цунода точно быстрейший из них двух в данный момент. Но он не обладает необходимой стабильностью и продолжает допускать ошибки.

Также есть вспышки гнева – ситуация существенно улучшилась, но фактор остается. В такие моменты он теряет контроль и замедляется.

Мы считаем, что это привело бы к большим проблемам в эмоциональном плане, если бы Цунода понял, что не может победить Макса – вероятно, даже не может приблизиться, и все складывается не так, как он представлял.

Пусть у [Лоусона] относительно ограниченный опыт в Гран-при, но есть психологическая устойчивость, потенциал для дальнейшего развития», – заявил Марко.

Гельмут добавил, что решение «не стало полным сюрпризом» для Цуноды: «Он почему-то это ожидал».

«Ред Булл» снова не взял самого успешного гонщика системы в команду к Ферстаппену. Но почему?

«Ред Булл» опять ошибся со вторым пилотом для «Ф-1»? Сколько же критики!

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sport.de
logoРейсинг Буллз
logoГельмут Марко
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
logoЛиам Лоусон
logoЮки Цунода
logoРед Булл
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