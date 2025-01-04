Макс Ферстаппен о спорных маневрах: «Порой это необходимо. Я сделаю все ради победы, ненавижу проигрывать»
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен считает оправданными действия на трассе, за которые его критиковали коллеги и эксперты.
«Случались тяжелые гонки, спорные маневры и моменты, но я знаю, что делаю, я полностью контролирую то, что делаю. Иногда, конечно, за этим стоит какая-то мысль. Я вполне контролирую то, что выполняю на трассе. Порой это необходимо. Я сделаю все ради победы.
Ненавижу проигрывать. Я могу признать, когда кто-то выступает лучше, но проигрывать все равно неприятно.
Вот мотивирующий фактор – нам нужно стать лучше. Пусть даже мы достигли успеха в 2023-м, хотелось найти больше скорости. Безусловно, мы извлекли большой урок в 2024 году», – сообщил четырехкратный чемпион «Формулы-1».
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