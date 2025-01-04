Макс Ферстаппен о спорных маневрах: «Порой это необходимо. Я сделаю все ради победы, ненавижу проигрывать»

Ферстаппен поведал о необходимости борьбы на грани правил.

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен считает оправданными действия на трассе, за которые его критиковали коллеги и эксперты.

«Случались тяжелые гонки, спорные маневры и моменты, но я знаю, что делаю, я полностью контролирую то, что делаю. Иногда, конечно, за этим стоит какая-то мысль. Я вполне контролирую то, что выполняю на трассе. Порой это необходимо. Я сделаю все ради победы.

Ненавижу проигрывать. Я могу признать, когда кто-то выступает лучше, но проигрывать все равно неприятно.

Вот мотивирующий фактор – нам нужно стать лучше. Пусть даже мы достигли успеха в 2023-м, хотелось найти больше скорости. Безусловно, мы извлекли большой урок в 2024 году», – сообщил четырехкратный чемпион «Формулы-1».

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