Шарль Леклер: «Ферстаппен адаптирует уровень агрессии к разным ситуациям – чувствую, что у меня тоже есть такое качество»

Леклер назвал черту, сближающую его с Ферстаппеном.

Пилот «Феррари » Шарль Леклер рассказал об умении гонщика «Ред Булл » Макса Ферстаппена выбирать нужный уровень агрессии в зависимости от ситуации в чемпионате.

«Надо выбирать битвы, и мне кажется, что Макс умеет адаптироваться к разным ситуациям – мы увидели это [в 2024 году]. В какие-то моменты он не действовал агрессивно, но к концу сезона подтянулся Ландо [Норрис], и было видно, что он стал больше играться с правилами – я чувствую, что у меня тоже есть такое качество.

Я знаю: когда на кону будет что-то серьезное, когда настанет момент рисковать в сражениях с определенными людьми, я это сделаю.

В том числе поэтому мне всегда нравилось бороться с Максом – психология гонщика играет большую роль. Мы давно друг друга знаем, и всегда здорово сражаться между собой.

К сожалению, [не в 2024-м] поскольку в начале сезона у него была доминирующая машина, и мы с ним не боролись. Не было причин агрессивно действовать против нас в каком-то смысле, а затем мы догоняли.

К тому моменту, когда удалось навязать борьбу, между нами оказался Ландо, поэтому [Ферстаппен] не видел в нас прямого соперника.

[Успехи Ферстаппена] не стали сюрпризом. Я знаю его с детства и видел, насколько он талантлив – это было ясно с первого же дня с Максом. Он сохраняет свое главное преимущество – талант, он стабильный и крайне быстрый. Он невероятный пилот и заслуживает всего, чего достиг», – заявил монегаск.

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